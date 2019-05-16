Миссия МВФ приедет в Украину на следующей неделе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе начнет работу в Украине для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Фондом stand-by и консультаций по IV-статье устава МВФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман журналистам в кулуарах конференции «Ukraine: Game of Trones. Finlal Season», организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг, миссия прибудет в Киев в следующий вторник и планирует работать в Украине две недели.

Среди основных вопросов он отметил принятие нового закона об ответственности за незаконное обогащение в связи с отменой прежней редакции Конституционным судом в феврале этого года.