В новой Раде могут оказаться всего 4 партии, – соцопрос

Партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и ВО «Батькивщина» преодолевают 5%-й барьер на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы «Рейтинг», сообщает «Интерфакс-Украина».

Так, согласно социсследованию, среди тех, кто определился, и будет голосовать за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 39,9% (среди всех опрошенных 29,5%), за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,9% (8,1%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» — 10,6% (7,8%), ВО «Батькивщина» — 9,1% (6,7%).

За партию «Честь и сила» Игоря Смешко проголосовали бы 5,1% тех, кто определился (3,8% всех респондентов), за «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко — 5,0% (3,7%), за «Оппозиционный блок — Партию мира и развития» — 3,5% (2,6%), за Радикальную партию Олега Ляшко — 3,3% (2,4%), за ВО «Свобода» — 2,4% (1,8%), за объединение «Самопомич» — 2,0% (1,5%).

Партия Святослава Вакарчука набрала бы 0,9% голосов тех, кто определился (0,7% голосов всех опрошенных).

Все остальные представленные в опросе партии набрали бы менее 0,5% голосов избирателей.

При этом 49,3% опрошенных сказали, что точно готовы принимать участие в парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, 29,9% — скорее да, 8,8% опрошенных точно бы не принимали в них участие и 5,5% — скорее нет. А 6,4% респондентов затруднились с ответом на вопрос.