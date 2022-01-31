Совбез ООН собрался на заседание по Украине

СБ ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение заседания по ситуации вокруг Украины
Заседание ранее запросили США. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить угрожающее поведение РФ по отношению к Украине и наращивание российского военного присутствия на границе.
При этом РФ выступила против проведения такого заседания.
Если член СБ ООН выступает против проведения того или иного заседания Совбеза, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для проведения заседания необходимо, чтобы минимум 9 членов Совбеза из 15 высказались в его пользу.
За проведение голосования выступили 10 стран, против - Россия и Китай, три воздержались.
Как объявила председатель Совета, постоянный представитель Норвегии Мона Юуль, в заседании примут участие представители Украины, Беларуси, Литвы и Польши.
В совет безопасности входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, а также Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, Кения, Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон.
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