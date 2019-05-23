Войти
Зеленский хочет, чтобы в армии осталось «поменьше советского»
кадры
Зеленский хочет, чтобы в армии осталось «поменьше советского»
Порошенко анонсировал ребрендинг партии и участие в выборах в Раду
планы
Порошенко анонсировал ребрендинг партии и участие в выборах в Раду

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

сырье
RSS

Нефть подешевела до минимума за два месяца

447
Нефть подешевела до минимума за два месяца

Стоимость нефти упала на 4,5%. Это минимум за два месяца. На торгах в четверг, 23 мая, котировки сорта Brent ушли ниже $68 за баррель. Техасская марка WTI подешевела до $60 за баррель.

Цены уменьшились из-за того, что запасы нефти в американских нефтехранилищах подскочили до 4,7 млн баррелей, сообщает The Wall Street Journal. Это максимальный уровень за последние два года. Инвесторы расценили это как сигнал о том, что США готовы к возможным перебоям в поставках.

Рынок особенно остро отреагировал на вышедшую статистику, так как аналитики ожидали не роста, а снижения запасов. Согласно консенсус-прогнозу профильных экспертов, нефтяные запасы в Соединенных Штатах должны были уменьшится на 2 млн баррелей. Вместо этого независимое агентство Energy Information Administration (EIA) зафиксировало прирост в 2,4 млн баррелей за неделю.

Еще одним фактором в пользу роста цен стало увеличение добычи в США на 100 тыс. баррелей в неделю. В общей сложности за последнюю неделю американские компании выкачали 12,2 млн баррелей. Это уровень, максимально близкий к рекорду нефтедобычи за всю историю США.

Читайте также: Вступили в силу поправки в газовую директиву ЕС, влияющие на «Северный поток-2»

Вместе с нефтью вниз пошли котировки нефедобывающих и нефтесервисных компаний. Акции Apache, Chesapeake, ConocoPhillips и EQT потеряли более 5%, снижение Chevron, Schlumberger и ExxonMobil составило около 3%.

нефть
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016