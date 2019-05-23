Нефть подешевела до минимума за два месяца

Стоимость нефти упала на 4,5%. Это минимум за два месяца. На торгах в четверг, 23 мая, котировки сорта Brent ушли ниже $68 за баррель. Техасская марка WTI подешевела до $60 за баррель.
Цены уменьшились из-за того, что запасы нефти в американских нефтехранилищах подскочили до 4,7 млн баррелей, сообщает The Wall Street Journal. Это максимальный уровень за последние два года. Инвесторы расценили это как сигнал о том, что США готовы к возможным перебоям в поставках.
Рынок особенно остро отреагировал на вышедшую статистику, так как аналитики ожидали не роста, а снижения запасов. Согласно консенсус-прогнозу профильных экспертов, нефтяные запасы в Соединенных Штатах должны были уменьшится на 2 млн баррелей. Вместо этого независимое агентство Energy Information Administration (EIA) зафиксировало прирост в 2,4 млн баррелей за неделю.
Еще одним фактором в пользу роста цен стало увеличение добычи в США на 100 тыс. баррелей в неделю. В общей сложности за последнюю неделю американские компании выкачали 12,2 млн баррелей. Это уровень, максимально близкий к рекорду нефтедобычи за всю историю США.
Вместе с нефтью вниз пошли котировки нефедобывающих и нефтесервисных компаний. Акции Apache, Chesapeake, ConocoPhillips и EQT потеряли более 5%, снижение Chevron, Schlumberger и ExxonMobil составило около 3%.
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