Вступили в силу поправки в газовую директиву ЕС, влияющие на «Северный поток-2»

Поправки в газовую директиву Евросоюза, утвержденные Советом ЕС в конце апреля, официально вступили в силу. Это автоматически произошло спустя 20 дней после публикации документа в Официальном журнале ЕС.
В соответствии с поправками, правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, будут применяться к трубопроводам из третьих стран, которые проходят по территориям стран — членов Евросоюза.
Речь идет в том числе и о проекте «Северный поток-2», который после завершения строительства пройдет из России в Германию.
Теперь, для того чтобы новый газопровод разрешили ввести в эксплуатацию, ему придется соответствовать намного более жестким требованиям, нежели, например, «Северному потоку-1», действующему с 2011 года. Эти условия, как отмечают в Брюсселе, призваны обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей.
Основных таких требований четыре. Первое из них предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая «голубое топливо» добывает и продает (так называемый «анбандлинг» или разъединение активов). Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует. Потому если «Газпром» захочет запустить трубопровод, придется создавать отдельного оператора, независимого от российского монополиста. Эту независимость будет проверять национальный регулятор Германии (Федеральное агентство по сетям). Но Еврокомиссия будет контролировать соблюдение правил сертификации.
Второе требование — доступ третьих компаний к «Северному потоку-2». На практике это, скорее всего, будет означать, что часть его мощностей придется держать пустыми. Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать немецкий регулятор. В-четвертых, газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.
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