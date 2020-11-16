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В России водителей автобусов обяжут использовать браслеты против сна

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В России водителей автобусов обяжут использовать браслеты против сна

В 2021 году россйские власти намерены обязать водителей пассажирских автобусов и, возможно, водителей такси использовать средства для предупреждения сна за рулем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса, который занимается разработкой национального стандарта, устанавливающего требования к таким системам.

В ведомстве пояснили, что внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния за рулем будет осуществляться для водителей, которые управляют транспортными средствами вместимостью более восьми пассажирских мест.

По информации газеты, в России будут внедряться устройства, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы (НТИ). Исполнительный директор «Нейронета» Александр Семенов сообщил, что прототипы этих приборов сейчас проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

Одним из них является специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии (исследования нервной проводимости). Другим элементом системы контроля станет неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга водителя. Третий прибор — софт с искусственным интеллектом на базе камеры, который будет контролировать состояние водителя. Все эти элементы могут использоваться в системе как вместе, так и по отдельности, уточнил Семенов.

Разработка нового стандарта находится в завершающей фазе. Определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации запланировано не позднее первого квартала будущего года.

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С 2018 года в общественном транспорте Москвы уже внедряется система контроля состояния водителей «Антисон», которая использует камеру с инфракрасной подсветкой. На сегодняшний день данной системой оборудовано более 7,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев, а в планах — оснастить ею весь парк наземного транспорта. В пресс-службе «Мосгортранса» сообщили газете, что внедрение системы «Антисон» стало одной из причин снижения аварийности на дорогах.

Россия, автобус
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