Китай заявил о сотрудничестве с США как «единственно правильном выборе»

Государственный совет Китая заявил, что сотрудничество с США в торгово-экономической сфере является единственно верным выбором. Об этом говорится в Белой книге, опубликованной на сайте совета.
«Китай всегда придерживался разрешения споров путем диалога и консультаций. Сотрудничество является единственно правильным выбором для обеих сторон», — говорится в сообщении.
В КНР добавили, что сотрудничество двух стран является выгодным, а торговая война наносит ущерб. В Госсовете отметили, что Китай готов принять совместный подход для решения разногласий, однако страна не уступит по принципиальным вопросам.
При этом в Белой книге говорится, что США спровоцировали экономические и торговые разногласия с КНР, чтобы нанести ущерб странам и глобальным интересам. По мнению Госсовета, американское правительство проводит протекционистскую политику, чтобы навязать свои интересы другим государствам.
В Китае полагают, что торговые ограничения США наносят вред не только КНР, но и самим Соединенным Штатам. По данным Госсовета, в результате китайский экспорт на американский рынок сократился на 9,7% с января по апрель 2019 года.
10 мая Вашингтон повысил пошлины на китайские товары с 10 до 25% на сумму около $300. В ответ Китай с 1 июня зеркально увеличил тарифы на американскую продукцию общей стоимостью $60 млрд.
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