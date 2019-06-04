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США ужесточили санкции против Кубы

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США ужесточили санкции против Кубы

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло несколько изменений, касающихся санкционной политики в отношении Кубы. Сообщение об этом опубликовано на сайте американского казначейства.

В частности, Вашингтон запретил групповые образовательные поездки на Кубу. Ограничения коснулись и выдачи лицензий на экспорт автомобилей и самолетов. За такими лицензиями можно будет обращаться к властям, но теперь будет действовать презумпция отказа в них.

В обосновании к ужесточению санкций сказано, что Куба продолжает играть «дестабилизирующую роль в Западном полушарии». В упрек Гаване Вашингтон ставит поддержку противников Штатов в Венесуэле и Никарагуа. Действия Кубы, по мнению властей США, «способствуют нестабильности, подрывают верховенство закона и подавляют демократические процессы».

«Администрация приняла стратегическое решение обратить вспять ослабление санкций и других ограничений на кубинский режим», — приводятся в сообщении слова главы Минфина Стивена Мнучина.

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Отметим, что в 2015 году при президенте США Бараке Обаме произошло потепление американо-кубинских отношений. Вашингтон восстановил дипломатические отношения с Гаваной. Однако с приходом к власти Дональда Трампа все договоренности о нормализации отношений были отменены.

Куба, политика Трампа
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