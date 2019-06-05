Зеленский назвал бунтом поведение депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бунтом поведение большинства депутатов парламента, которые еще не приняли ни одного из поданных им законопроектов.

«Мы за эти две недели подали в Верховную Раду десять законопроектов, ничего не было принято. Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — сказал он в интервью телеканалу «1+1», находясь в Брюсселе с официальным визитом.

Президент добавил, что решение Конституционного суда Украины об отмене наказания за незаконное обогащение чиновников является нарушением. «Мы предложили другой закон, они не голосуют за этот закон», — отметил глава государства.

Напомним, ранее Рада показательно отказалсь рассматривать внесенные Зеленским два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Во вторник Верховная рада не смогла включить в повестку дня предложенный президентом законопроект об импичменте главы государства.

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.