Парламент Молдовы принял декларацию о «захваченном государстве»

Депутаты парламента Молдовы на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством».

Декларацию поддержал 61 парламентарий из 100. Это численность парламентского большинства, сформированного социалистической партией и ACUM. Парламентское большинство приняло декларацию «Об осуждении попытки узурпации власти Демократической партией и ее лидером олигархом и фактически хозяином страны Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд». В ней парламент объявил незаконными действия Конституционного суда, отказывающегося признавать легитимность законодательного собрания и нового правительства.

Политический кризис в Молдове связан с итогами февральских выборов, на которых 35 мест получили социалисты, поддерживаемые действующим президентом Игорем Додоном, 30 демократическая партия (лидер — Владимир Плахотнюк) и 26 — блок ACUM. Партии не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы им сформировать правительство большинства. Оставшийся работать Кабинет министров был сформирован Демократической партией и находился в политической конфронтации с Додоном.

7 июня Конституционный суд страны обязал президента Молдовы распустить парламент из-за того, что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство. Однако Игорь Додон отказался подписать соответствующий указ.

8 июня социалистам и ACUM удалось достигнуть соглашения, по итогам которого началось формирование правительства. В сумме они контролируют 61 место из 101. Премьером страны должна стать лидер партии «Действие и солидарность» (14 мест в парламенте, входит в блок ACUM) Майя Санду. Однако Конституционный суд признал решение парламентариев незаконным.