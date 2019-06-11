Филарет созывает собор с целью «узаконить» УПЦ КП и отказаться от автокефалии

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии ПЦУ. Об этом он сказал перед началом форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!», пишет BBC News Украина.
«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», — заявил Филарет.
По его словам, 11 июня сторонники ликвидированной УПЦ КП напишут обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой «поддержать Украинскую православную церковь — Киевского патриархата от любого посягательства».
«Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим и он будет для нас недействительным», — добавил он.
Патриарх считает, что сможет «сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь».
Филарет также заявил, что предстоятель ПЦУ митрополит «Епифаний — слуга Вселенского патриарха».
«Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него что делать», — сказал Филарет.
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