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Трамп представил новый дизайн «борта №1» президента США

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Трамп представил новый дизайн «борта №1» президента США

Дональд Трамп представил дизайн обновленного президентского самолета Air Force One, который должен поступить в авиапарк главы американской администрации в 2024 году. Новый дизайн лайнера американский лидер продемонстрировал в интервью телеканалу ABC, фрагмент из которого был показан в четверг.

«Это новый Air Force One. Я делаю это для других президентов, не для себя», — сказал Трамп, держа в руках листок бумаги, на котором были изображены несколько практически идентичных вариантов новой расцветки самолета. Судя по этим изображениям, президентский борт будет окрашен в белый и темно-синий цвета с красной полосой посередине.

Телеканал уточнил, что нынешняя бело-голубая расцветка президентского Boeing-747 применялась на протяжении последних почти 30 лет.

По словам Трампа, несмотря на то, что модель самолета для президентского борта останется той же, что и прежде, его характеристики несколько изменятся.

«Это 747. Но, знаете, этот самолет намного больше, у него больше размах крыльев. Намного больше размах крыльев», — отметил глава государства.

В июле прошлого года стало известно о том, что Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт с корпорацией Boeing на разработку, усовершенствование, сертификацию, тестирование и поставку новых президентских бортов к 2024 году. Сумма договора составила $3,9 млрд.

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Сейчас президентский авиапарк состоит из двух машин, созданных на базе Boeing 747-200B — дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного самолета. Впервые они поднялись в небо в 1987 году, когда президентом был Рональд Рейган.

Помимо двух лайнеров, в распоряжении Белого дома находятся более двух десятков вертолетов, которые также в основном устарели и требуют замены. Большинство из них составляют Sikorsky SH-3 Sea King, произведенные в 1974 году, и более современные Sikorsky White Hawk 1989 года выпуска.

Дональд Трамп, Air Force One
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Четверг, 13 июня 2019
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