Партия Саакашвили представила свою первую пятерку

В первую пятерку для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии «Рух новых сил» входят лидер этой партии Михеил Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

Эти фамилии озвучил лидер политсилы Саакашвили на брифинге в четверг в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.