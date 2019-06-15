Зеленский едет в Мариуполь – будет военный парад и выступление «95 квартала»

В Мариуполе 15 июня по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков состоится масштабный фестиваль, в рамках которого запланирован военный парад и выставка военной техники, а также выступление «95 квартала» и музыкальный концерт.

Праздничные мероприятия начались в 10:00 с пешего парада военнослужащих, выступлений высокопоставленных гостей и вручения наград, сообщает Интерфакс-Украина.

С 12:00 до 17:30 будет действовать выставка военной техники с экскурсией, в 18:00 начнутся выступления «95 квартала» и музыкальных групп.

Ранее стало известно, что 15 июня президент Владимир Зеленский посетит Донецкую область с рабочим визитом, в т.ч. и Мариуполь.