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Супрун рассказала, что тополиный пух не вызывает аллергию

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Супрун рассказала, что тополиный пух не вызывает аллергию

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что зеленые насаждения в городах являются эффективным средством в борьбе с жарой и загрязнением воздуха, а следовательно аллергиями, и призвала не рубить тополя. Об этом она написала в Facebook.

«Он (тополиный пух — ред.) может попадать в глаза или в нос, но он — лишь механический раздражитель, а не аллерген. А обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, например тимофеевки, которое во времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию», — подчеркнула Супрун.

В то же время она подтвердила, что тополя действительно могут вызвать аллергию, но весной, в марте или апреле, когда цветут мужские деревья.

«Аллергия, как правило, развивается на несколько аллергенов — например, пыльцу тополя, березы, клубнику, или молоко либо арахис. Можно представить, что все тополя и березы в городе исчезли, но все аллергены в любом случае исчезнуть не могут», — написала министр.

Она напомнила, что аллергия — это неоправданная реактивность иммунной системы конкретного человека.

«Масштабное исследование факторов, влияющих на распространенность аллергии, экземы и риноконьюктивита показали, что ранний контакт с пыльцой защищает от развития аллергий, а не наоборот. То есть, пыльца тополей и других растений, который мы вдыхаем в раннем детстве, защищает нас от аллергии в будущем. С кошечками и генетически обусловленной астмой, к слову, та же история — пушистики уменьшают вероятность развития астмы у ребенка», — отметила Супрун и добавила, что пассивное курение, плесень в доме, раннее лечение антибиотиками, загрязнение воздуха взвешенными частицами и оксидами серы и азота увеличивают вероятность развития у ребенка аллергии или астмы.

Аллергикам она посоветовала обратиться к врачу и выяснить, на что именно и когда развивается аллергия. Здесь пригодятся анализы и пищевые тесты. Врач пропишет препараты, которые помогут пережить аллергию с наименьшим дискомфортом.

«Когда в воздухе пыльца, на которую у вас аллергия, необходимо плотно закрывать окна, умываться и промывать нос, чтобы уменьшить контакт», — рекомендовала чиновник.

Она подчеркнула, что муниципальные службы по благоустройству, в свою очередь, должны уничтожать сорняки, содержать газоны подстриженными (но не под корень, не в жаркий день, и не на рассвете в выходной) и не допускать появления злаков, которые колосятся, или амброзии. Кроме этого, мытье улиц также способствует уменьшению количества аллергенов и просто грязи в воздухе.

Супрун подчеркнула, что именно зеленые насаждения в городах являются эффективным средством в борьбе с городскими островками жары и загрязнением воздуха, а следовательно аллергиями.

По ее словам, деревья очищают воздух от газов и взвешенных частиц. Наиболее эффективными являются смешанные насаждения различной высоты, растущие близко к источникам загрязнения, то есть вдоль дорог.

«Наиболее эффективными очистителями воздуха являются хвойные деревья, а также дуб и падуб (последний известен как элемент рождественского декора), а также старые и большие ивы, катальпы, платаны, липы, клены и не слишком распространенные у нас гинкго и гледичия колючая. Последняя формирует широкую крону и идеально подходит к созданию тени на улицах», — написала Супрун.

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Она отметила, что для наибольшего эффекта в городе должны быть широколиственные деревья, хвойные и кустарники, которые равномерно растут и образуют тень, ведь просто парков и скверов мало для борьбы с загрязненным воздухом, высокой температурой и одним из их последствий — аллергией.

Ульяна Супрун, тополь, аллергия
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