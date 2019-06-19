Кабмин поднял зарплату местным чиновникам

Кабинет министров Украины увеличил должностной оклад главам регионов — с 15,4 тыс. грн — до 17,76 тыс. грн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности, согласно принятым изменениям должностные оклады глав областных советов и Киевского городского главы увеличен с 15,4 тыс. грн до 17,76 тыс. грн, оклады первых заместителей и секретаря Киевсовета — с 13,8 тыс. грн до 15,54 тыс. грн, заместителей — с 12,4 тыс грн до 13,88 тыс. грн. Оклад специалистов аппарата советов вырос с 3,5 тыс. грн до 3,8 тыс. грн.

Должностные оклады глав райсоветов выросли с 11,3 тыс. грн до 14,27 тыс. грн, местных, сельских и поселковых глав — с 12,2 — 7,5 тыс. грн до 15,54 — 9,5 тыс. грн в зависимости от группы городов.

Среди прочего изменена сетка надбавок к окладам за ранги должностных лиц местного самоуправления. Так, ранее с 1 по 15 ранг надбавка составляла от 45 грн до 160 грн, то теперь будет составлять от 200 грн от 1 тыс. грн.