В Киеве застрелился нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук

В Киеве в среду найден мертвым координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников.
По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия — пистолета.
Эту же имнформацию подтверждают источники издания «Страна».
По его данным, информация о несчастном случае поступила правоохранителям около 12:10 19 июня. Дмитрий Тымчук находился по адресу: Киев, улица Петрова, 10а. Он чистил свой наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. В результате нардеп умер от полученных травм.
Также о смерти Тымчука сообщил его коллега по фракции, нардеп Антон Геращенко.
«Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», — написал Геращенко в своем аккаунте в Твиттерем.
По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016