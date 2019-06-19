В Киеве застрелился нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук

В Киеве в среду найден мертвым координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников.

По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия — пистолета.

Эту же имнформацию подтверждают источники издания «Страна».

По его данным, информация о несчастном случае поступила правоохранителям около 12:10 19 июня. Дмитрий Тымчук находился по адресу: Киев, улица Петрова, 10а. Он чистил свой наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. В результате нардеп умер от полученных травм.

Также о смерти Тымчука сообщил его коллега по фракции, нардеп Антон Геращенко.

«Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», — написал Геращенко в своем аккаунте в Твиттерем.

По его словам, на месте трагедии работает следственно оперативная группа.