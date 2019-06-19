Украина выставила условие снятия торговой блокады с ЛДНР

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма заявил о невозможности пересмотра решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о торговых ограничениях к неподконтрольным правительству отдельным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле.
«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, — процитировала Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске в среду.
При этом Кучма добавил, что работа в контактной группе «должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности».
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