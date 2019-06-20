Нацбанк продолжает укреплять гривну

Нацбанк Украины в четверг, 20 июня, укрепил официальный курс гривны на пять копеек - до 26,3343 гривны за доллар против 26,3884 гривны за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,5128 грн против 29,5207 грн накануне.