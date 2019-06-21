В Минске сегодня стартуют Европейские игры

21 июня в столице Беларуси начнутся II Европейские игры. Официальная церемония открытия соревнований состоится вечером. В Играх примут участие свыше 3600 спортсменов из 50 стран. Они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня.
Соревнования в восьми видах спорта станут квалификацией к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Прямой отбор на Олимпиаду-2020 состоится в стрельбе из лука, каратэ, стрельбе и настольном теннисе.
Напомним, что Европейские игры проводятся раз в четыре года. Первый турнир прошел в 2015 году в Баку.
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