В Минске сегодня стартуют Европейские игры

21 июня в столице Беларуси начнутся II Европейские игры. Официальная церемония открытия соревнований состоится вечером. В Играх примут участие свыше 3600 спортсменов из 50 стран. Они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня.

Соревнования в восьми видах спорта станут квалификацией к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Прямой отбор на Олимпиаду-2020 состоится в стрельбе из лука, каратэ, стрельбе и настольном теннисе.

Напомним, что Европейские игры проводятся раз в четыре года. Первый турнир прошел в 2015 году в Баку.