Умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт умер в среду в возрасте 75 лет. Об этом в четверг сообщил портал TMZ.
Наибольшую известность Райт получил за роль в американском ситкоме «Альф» (1986-1990), где он сыграл главу семейства Таннеров, которое приютило инопланетянина Альфа.
Он также снимался в таких фильмах как «Весь этот джаз» (1979), «Тень» (1994), «Сон в летнюю ночь» (1999), а также в сериалах «Друзья» (1994-2004), «Квантовый скачок» (1989 — 1993) и многих других.
По данным портала, актер много лет боролся с раком. В 1995 году у него была диагностирована лимфома.
Макс Райт умер в своем доме в штате Калифорния.
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