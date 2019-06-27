Умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт умер в среду в возрасте 75 лет. Об этом в четверг сообщил портал TMZ.

Наибольшую известность Райт получил за роль в американском ситкоме «Альф» (1986-1990), где он сыграл главу семейства Таннеров, которое приютило инопланетянина Альфа.

Он также снимался в таких фильмах как «Весь этот джаз» (1979), «Тень» (1994), «Сон в летнюю ночь» (1999), а также в сериалах «Друзья» (1994-2004), «Квантовый скачок» (1989 — 1993) и многих других.

По данным портала, актер много лет боролся с раком. В 1995 году у него была диагностирована лимфома.

Макс Райт умер в своем доме в штате Калифорния.