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Глава МИД ФРГ отметил разведение сил в районе Станицы Луганской

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Глава МИД ФРГ отметил разведение сил в районе Станицы Луганской

Разведение сил в районе Станицы Луганской является важным шагом по улучшению ситуации на востоке Украины. С таким заявлением выступил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Разведение сил у Станицы Луганской — важный шаг для востока Украины. Мы долго ждали этого конкретного вклада в улучшение ситуации на месте», — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства. «Хорошо, что стороны договорились о нем», — подчеркнул Маас, отметив роль наблюдательной миссии ОБСЕ в достижении соответствующей договоренности.

«Этот успех показывает, что прогресс возможен, он является проблеском надежды на пути к миру», — считает Маас. «Теперь важно достигнуть полного разведения сил как основы для последующих шагов по реализации Минских соглашений и мирному урегулированию конфликта», — заявил он, отметив необходимость достижения долгосрочного перемирия.

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Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Ранее стороны разводили силы и средства только в районе Золотого и Петровского, однако затем военные вернулись на прежние позиции.

Донбасс, кризис на юго-востоке, Станица Луганская, Хайко Маас
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