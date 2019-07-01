Пять партий проходят в Раду, еще две на грани

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос», свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник данным, «Слугу народа» готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 12%, ВО «Батькивщина» — 9,4%, «Голос» — 8,3%, «Европейскую солидарность» — 8,2% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия «Сила и честь» с поддержкой 4,1% голосов и «Гражданская позиция» — 3,9% респондентов.