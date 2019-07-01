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Украина вошла в тройку лидеров по экспорту аграрной продукции в ЕС

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Украина по итогам сезона май 2018-апрель 2019 вошла в тройку стран, из которых ЕС больше импортировал аграрную продукцию. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что в новом сезоне продажи украинской агропродукции в ЕС выросли на 14,2%.

Напомним, что за первый квартал 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4%.

Наибольшее количество аграрной продукции из Украины импортируют Нидерланды (379 млн долларов), Испания (342 млн долларов), Италия (215 млн долларов), Польша (178 млн долларов) и Германия (157 млн долларов).

В топ-5 стран-экспортеров ЕС в Украину вошли Польша (150 млн долларов), Германия (120 млн долларов), Франция (85 мон долларов), Италия (67 млн долларов) и Венгрия (49 млн долларов).

50% аграрного экспорта Украины в ЕС составляют зерновые злаки, 17,8% - масло, 8,5% - остатки и отходы пищевой промышленности. Также значительную часть украинского экспорта составляют семена масличных культур, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, плоды, орехи и цедра.

А вот в Украину из ЕС больше всего импортируют кукурузу (9,6%), продукты питания (9%), семена масличных культур (6,2%), табак и изделия из него (6,1%), продукты для кормления животных (5,4%).

АПК, ЕС, экспорт
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