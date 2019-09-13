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Украина уже экспортировала в ЕС аграрной продукции на $4,1 миллиарда

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Украина уже экспортировала в ЕС аграрной продукции на $4,1 миллиарда

Украина за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Евросоюза на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на странице в Facebook.

«Экспорт украинской продукции АПК в ЕС за 7 месяцев 2019 года увеличился на 34,3% (или на 1,04 миллиарда долларов США) до 4,1 миллиарда долларов США по сравнению с соответствующим периодом 2018 года», — написала она.

По словам Трофимцевой, крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции стали Нидерланды, куда было отправлено 18% всей продукции, Испания — 13,5%, Польша — 13,4%, Германия — 11,1%, Италия — 10,6%.

Трофимцева отметила, что главными экспортными позициями за отчетный период были: зерновые, которых экспортировано на 1,8 миллиарда долларов США; растительное масло — 921,9 миллиона долларов; семена масличных — 385,4 миллиона долларов; жмых и другие отходы пищевой промышленности — 345,5 миллиона долларов; мясо птицы — 117,3 миллиона долларов; плоды, орехи, цедра — 78,6 миллиона долларов.

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Глава ведомства добавила, что по состоянию на 2 сентября Украина на 100% исчерпала тарифные импортные квоты ЕС на мед, сахар, ячменную крупу и муку, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградные и яблочные соки, кукурузу и пшеницу. На сливочное масло квота использована на 48%, а на продукты из переработанного молока — на 33,3%.

Напомним, что в 2018 году Украина увеличила экспорт агропромышленной продукции в страны Европейского Союза на 8,7% по сравнению с предыдущим годом — до 6,3 миллиарда долларов.

АПК, ЕС, экспорт
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Пятница, 13 сентября 2019
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