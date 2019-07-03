Новым главой Европарламента избран итальянец

Итальянец, кандидат от европейских социалистов Давид-Мария Сассоли победил на выборах председателя Европейского парламента (ЕП), объявил глава Европарламента предыдущего состава Антонио Таяни на пленарной сессии законодательной ассамблеи ЕС в среду в Страсбурге.

На заседании за него проголосовали 345 депутатов ЕП. Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667.

По результатам голосования, второе место занял чех Ян Заградил, набравший 160 голосов. Третье досталось немке Ска Келлер - 119 голосов, на последнем оказалась испанка Сира Рего, заручившаяся поддержкой 43 депутатов.

Согласно правилам Европарламента, Сассоли стал председателем на ближайшие 2,5 года.

После объявления Таяни пригласил победителя выборов занять председательское кресло.