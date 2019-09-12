Силовики проводят обыски у Гонтаревой и в «Укроборонпроме»

Правоохранительные органы Украины проводят обыски в «Укроборонпроме» и дома у экс-главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по делам о хищениях в оборонной сфере, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко. Об этом в четверг сообщил первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в „Укроборонпроме“ и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», — написал Портнов в своем Telegram-канале.
«В аэропорту Жуляны продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архіпелаг», - добавил он.
Напомним, 6 августа этого года тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура заподозрила Гонтареву, а также бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова и экс-главу администрации президента Бориса Ложкина в пособничестве в незаконном завладении примерно $6 млн. СМИ сообщали и о других делах, в рамках которых звучала фамилия Гонтаревой.
3 сентября стало известно, что суд разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод Гонтаревой на допрос. Решение суда связано с тем, что экс-глава регулятора дважды не явилась на допрос в ГБР. Сейчас экс-глава НБУ находится в Лондоне.
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