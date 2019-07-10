Новый гигантский аэропорт Пекина заработает в сентябре

Новый международный аэропорт Дасин, расположенный к югу от центра Пекина, будет введен в эксплуатацию к 30 сентября 2019 года. Об этом в среду сообщила газета China Daily со ссылкой на проектировщика воздушной гавани.
«Новый гигантский международный аэропорт Пекина Дасин, спроектированный в форме звезды, должен открыться к 30 сентября», — сообщает газета.
Она подчеркивает, что это первый подобный дизайн международного аэропорта. Конструкция в форме звезды позволит ускорить регистрацию на рейс и трансфер пасажиров. По информации China Daily, расстояние между центральной зоной и самыми отдаленными выходами на посадку составляет максимум 600 м — намного меньше, чем в других азиатских и европейских аэропортах. В статье также указано, что скорость выдачи багажа в Дасине будет гораздо выше, чем в других воздушных гаванях.
Как передает газета, строительство инфраструктуры Дасина уже завершено. На момент открытия пропускная способность терминала составит около 45 млн пассажиров в год. К 2025 году планируется увеличить этот показатель до 72 млн человек.
Аэропорт Дасин расположен в 60 км к югу от центра Пекина. Как ожидается, он станет крупнейшим интегрированным транспортным узлом в Китае и одним из крупнейших в мире. Интерес к работе в новом аэропорту уже проявили более 50 китайских и иностранных авиаперевозчиков.
Стоимость строительства воздушного порта оценивается в 80 млрд юаней ($13,1 млрд), что делает данный проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016