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Новый гигантский аэропорт Пекина заработает в сентябре

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Новый гигантский аэропорт Пекина заработает в сентябре

Новый международный аэропорт Дасин, расположенный к югу от центра Пекина, будет введен в эксплуатацию к 30 сентября 2019 года. Об этом в среду сообщила газета China Daily со ссылкой на проектировщика воздушной гавани.

«Новый гигантский международный аэропорт Пекина Дасин, спроектированный в форме звезды, должен открыться к 30 сентября», — сообщает газета.

Она подчеркивает, что это первый подобный дизайн международного аэропорта. Конструкция в форме звезды позволит ускорить регистрацию на рейс и трансфер пасажиров. По информации China Daily, расстояние между центральной зоной и самыми отдаленными выходами на посадку составляет максимум 600 м — намного меньше, чем в других азиатских и европейских аэропортах. В статье также указано, что скорость выдачи багажа в Дасине будет гораздо выше, чем в других воздушных гаванях.

Как передает газета, строительство инфраструктуры Дасина уже завершено. На момент открытия пропускная способность терминала составит около 45 млн пассажиров в год. К 2025 году планируется увеличить этот показатель до 72 млн человек.

Аэропорт Дасин расположен в 60 км к югу от центра Пекина. Как ожидается, он станет крупнейшим интегрированным транспортным узлом в Китае и одним из крупнейших в мире. Интерес к работе в новом аэропорту уже проявили более 50 китайских и иностранных авиаперевозчиков.

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Стоимость строительства воздушного порта оценивается в 80 млрд юаней ($13,1 млрд), что делает данный проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации.

Пекин, аэропорт
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