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Мэр Днепра Филатов уйдет в отставку, если не успеет отремонтировать мост

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Мэр Днепра Филатов уйдет в отставку, если не успеет отремонтировать мост

Президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов договорились, что городской голова подаст в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября. Об этом заявил Зеленский в ходе поездки в Днепр 12 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что для него главное — это комфорт горожан.

В свою очередь Филатов повторил условие: «Еще раз: если я не открываю — пишу заявление».

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который также присутствовал на осмотре моста, подчеркнул, что мост должен быть построен качественно.

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Центральный мост, или Новый мост (автодорожный мост № 2), который соединяет правый и левый берег Днепра, был открыт в 1966 году. Его капитальный ремонт был начат в 2017 году.

Борис Филатов, Владимир Зеленский
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