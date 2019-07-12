СБУ не пустила Савченко на неконтролируемые территории

Служба безопасности не разрешила народному депутату Надежде Савченко пересечь «линию разграничения» на Донбассе. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

«Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов», — написал он.

Ранее стало известно, что Мавченко собралась поехать на оккупированную территорию Донецкой области и агитировать за свою партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Чтобы попасть в ОРДО, нардеп должна была получить два пропуска. Один, в штабе операции Объединенных сил, она уже получила. Второй пропуск должна была выдать СБУ.