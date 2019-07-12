ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

В первые годы после появления YouTube площадку использовали, как возможность проявить себя. Она создавалась для того, чтобы все желающие смогли раскрыть творческий потенциал. Тогда на платформе размещали любительские ролики, которые нельзя было назвать качественными. Однако прошло только 14 лет с момента основания, и проект уже стал конкурентом телевидению. Не исключено, что еще через несколько лет он побьет рейтинги, которые сегодня есть у ТВ.

Почему YouTube стал популярным?

Сайт основали в 2005 году в Калифорнии. Прошел всего год, и компанию приобрела корпорация Google за рекордную на тот момент сумму – 1,65 млрд. долларов. Холдинг активно развивал платформу и вкладывал деньги. Средства направили на модернизацию технической базы, а также на рекламу. Это позволило увеличить количество пользователей ресурса в несколько сотен раз.

Специалисты считают, что основная причина популярности сайта – в возможности бесплатного размещения контента, а также в удобстве использования сервиса. На увеличение рейтингов повлияли и другие факторы:

Разнообразие контента. На площадке можно посмотреть научные видео, а также развлекательные и развивающие программы.

Свободный доступ. Пользователь не привязан ко времени просмотра и может включить ролик, когда ему удобно.

Связь с автором, разместившим видео. Посетители сайта могут оценить качество контента и высказать свое мнение о нем.

Рекомендации. Платформа автоматически подбирает ролики, которые могут понравиться пользователю.

Возможность обойти рекламу. Используются разные «блокировщики», предусмотрено отключение рекламы, чего нельзя сделать при просмотре телевизора.

В последнее время популярность сервиса связана еще и с тем, что на телевидении постоянно освещают деятельность видеоблогеров.

Минусы YouTube в сравнении с ТВ

Однако сегодня платформа не в состоянии окончательно вытеснить телевидение. И для этого есть несколько причин. Основным недостатком считается большое количество видео плохого качества или содержания. Поэтому новичкам обычно непросто ориентироваться на сайте. Придется посмотреть не один десяток роликов, чтобы найти качественные программы.

На телевидении такой проблемы нет. Составляются программы телепередач, транслируются их анонсы, поэтому зритель чаще всего знает, чего ожидать. Правда, в этом есть и минус – передачи с нестандартным подходом появляются нечасто, поскольку слишком дорого обходятся.

Сейчас именно техническая составляющая не дает YouTube выйти на новый виток развития. Пока на всех каналах не будет качественного контента, с хорошим изображением и звуком, не произойдет полной замены ТВ.

Телевидение на YouTube

И все же крупные медиахолдинги уже поняли, что преимуществ у сервиса достаточно. Они используют возможность увеличить аудиторию, собирают сведения о ней для аналитики. Большинство телевизионных каналов создали официальные каналы на площадке. Например, CNN и BBC сделали это еще в 2005 г., Fox News – в 2006.

Для зрителя удобство состоит в том, что он не привязан ко времени, и может посмотреть любимую передачу, когда захочет. Это привлекает аудиторию. К тому же, телевизионному каналу не нужно вкладывать деньги в развитие этого направления.

Постепенно происходит слияние ТВ и YouTube. Блогеры часто используют материалы, которые выкладывают на официальных каналах, как повод для создания нового ролика. Станет ли удачной такая интеграция, станет ясно позднее.

Новая профессия – блогер

В большинстве случаев авторами каналов становятся отдельные люди или команда из нескольких человек (если контент начинает приносить реальные деньги). Сначала они использовали площадку для реализации творческих возможностей. Но со временем блогеры стали зарабатывать на видео, и немало.

Для начала появилась монетизация роликов, позже – реклама. Вместе с ростом доходов увеличилась и конкуренция. Именно поэтому на платформе доступно все больше качественного контента. Авторы развиваются и совершенствуются, в отличие от ТВ, где это просто не предусмотрено.

Видеоблогеры – прямые конкуренты телевидению?

Есть несколько причин, почему сервис может составить неплохую конкуренцию ТВ:

Знание интересов целевой аудитории. Авторы тщательно изучают тренды и выпускают актуальные ролики, чтобы привлечь как можно больше подписчиков.

Возможность обратной связи. Создатели контента видят, как аудитория реагирует на тот или иной материал, и могут быстро менять темы или направления. На телевидении это происходит медленно.

Специализация. Каналы разделены по основным направлениям, и пользователь всегда может выбрать именно то, что хочет.

Кстати, многие знаменитости, медийные личности и спортсмены также создают собственные проекты на платформе. Совсем недавно стало известно, что американская теннисистка Винус Уильямс начала вести свой канал YouTube, посвященный теннису, фитнесу, здоровью, дизайну и многому другому. Другая успешная представительница прекрасного пола, Лив Боэри, до начала своей карьеры профессионального игрока в покер увлекалась наукой, в частности астрофизикой. Теперь в перерывах между покерными турнирами она ведет свое научное шоу на YouTube. А Джастину Биберу в свое время именно YouTube открыл двери в мир шоу-бизнеса и телевидения: когда-то канал певца «kidrauhl» был заполнен его каверамина известные песни, которые и привлекли к нему повышенное внимание, в частности Ашера, выступившего его продюсером в начале карьеры.

Заключение

Сегодня YouTube во многом повторяет судьбу ТВ. Когда телевидение только появилось, многие говорили о том, что театры вообще перестанут существовать. Произошел небольшой спад посещаемости, но со временем все стабилизировалось. Не исключено, что нечто подобное случится с сервисом и ТВ. Сейчас уже происходит их слияние, которое в дальнейшем может стать более выраженным и гармоничным.