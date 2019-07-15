На пляж в Одессе обвалился склон. Спасатели ищут под землей людей

На морском побережье рядом с пансионатом «Борей» в Одессе произошел оползень со склона, спасатели ведут поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
Отмечается, что сообщение о смещении почвы к спасателям поступило в 16:58 14 июля.
«В 17:04 по прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что вдоль побережья сдвинулся грунт ориентировочно на площади 200 кв. м», — сказано в сообщении.
По данным ГСЧС, по состоянию на 21:35 спасатели вместе с коммунальными службами Одессы обследовали 70 кв. м. сдвига, погибших и пострадавших не обнаружили.
Сообщается, что ночью поисковые работы были приостановлены из-за возможного повторного оползня со склона и угрозы травмирования личного состава.
Для проведения поисковых работ было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.
В ведомстве добавили, что 15 июля поисковые работы возобновлены. На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и коммунальные службы города.
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