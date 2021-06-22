В Одесской области рядом с базой отдыха произошел оползень, спасатели ищут людей

В Одесской области во вторник днем спасатели начали поиски возможных пострадавших на месте оползня на берегу моря, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
«22 июня в 14:34 поступило сообщение от дежурного полиции, что в Белгород-Днестровском район на берегу моря возле с.Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди», — говорится в сообщении.
По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв.м.
Отмечается, что к поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих.
Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники 40 человек.
По информации СМИ, несчастный случай произошел возле базы отдыха «Жемчужина».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016