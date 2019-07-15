В Польше уже пятый день ищут пропавшего мальчика

Вблизи Варшавы пятый день продолжаются масштабные поиски в истории польской полиции: правоохранители ищут пропавшего в среду вечером 5-летнего мальчика Давида.
В поисках приняли участие сотни полицейских, которые тщательно проверили территорию более 3 тыс. гектаров, в том числе и с помощью беспилотников и вертолетов, сообщает Укринформ.
«Это крупнейшая поисковая операция в истории польской полиции. Речь идет о поисках на территории более 3 тыс. гектаров с помощью GPS. Мы используем всю имеющуюся технику, а также вертолеты и беспилотники», — заявил пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Матчак.
Территорию между Варшавой и городом Гродзиск Мазовецкий прочесывали несколько сотен полицейских, а также местные жители.
По информации полиции, с понедельника уже не будет вестись прочесывание территории, а будет происходить анализ криминалистами собранной информации.
Как известно, 5-летний Давид в период перед исчезновением находился с отцом, который в среду вечером совершил самоубийство, бросившись под поезд. Перед смертью мужчина отправил смс-сообщение жене тревожного содержания. После этого мужчина уже не выходил на связь. Место пребывания мальчика до сих пор остается неизвестным.
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