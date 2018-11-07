В Польше запретили марш националистов на 100-летие независимости

Президент Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц запретила марш националистов, который планировалось провести 11 ноября в день 100-летия независимости Польши.
В прошлом году во время Марша независимости некоторые его участники несли плакаты с расистскими лозунгами. Это вызвало скандал в Польше и осуждение во многих других странах.
На пресс-конференции в Варшаве в среду Вальц заявила, что «принято решение не давать разрешение» на проведение марша.
Ранее организаторы заявили, что в случае, если мэр Варшавы запретит марш «без ясной причины и законодательного обоснования», то они обратятся в прокуратуру. В сейме Польши известие о запрете марша встретили криками «Позор!».
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