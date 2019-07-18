Страны G7 считают угрозой криптовалюту Facebook

Министры финансов и главы центробанков стран «Большой семерки» заявили о серьезной обеспокоенности распространением цифровых валют — в качестве примера приводятся планы Facebook запустить Libra — и выступили за их максимальное регулирование, заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр по итогам встречи, передает Reuters.

Государства из неформального объединения считают, что частные компании не должны обладать такими же правами, как государства (т.е. правом эмитировать валюту), в условиях, когда над ними невозможен «демократический контроль».

Страны «семерки» обеспокоены тем, что запуск криптовалюты Facebook ослабит их полномочия в области монетарной и банковской политик, а также создаст риски для безопасности.

Другая проблема, которую обсуждали представители стран G7, — налогообложение IT-компаний. Представители семи стран согласились, что такие корпорации как Google, Apple или Facebook должны платить налоги в тех странах, где они зарабатывают деньги — вне зависимости от наличия или отсутствия представительства.

Facebook планирует запустить Libra в первой половине 2020 года, цифровой кошелек компания собирается как интегрировать в свои приложения Facebook Messenger и WhatsApp, так и выпустить в качестве отдельного приложения. Финансовые услуги соцсеть будет предоставлять через создающуюся специально для этого «дочку» Calibra.

По задумке, воспользоваться криптовалютой сможет любой человек со смартфонам, в будущем компания планирует дать возможность покупать на нее товары или оплачивать услуги. В соцсети привели данные, согласно которым не менее 1,7 млрд человек в мире живут без доступа к финансовой системе, а у 70% малых предприятий в развивающихся странах нет возможности взять кредит. Facebook полагает, что ее криптовалюта сможет исправить ситуацию.

Однако планы соцсети насторожили американских законодателей — причем как республиканцев, так и демократов. Конгрессмены, среди прочего, припомнили Facebook скандалы, связанные с утечками пользовательских данных.