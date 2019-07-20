Минобороны Франции нанимает писателей-фантастов для прогнозирования угроз

Агентство оборонных инноваций Франции создаст группу из футурологов и писателей-фантастов, которые помогут прогнозировать будущие угрозы. Об этом говорится в докладе ведомства, входящего в состав министерства вооруженных сил республики.

«Разработка последовательной французской оборонной политики требует актуального анализа стратегической среды, в которой развивается Франция, в частности, рассмотрения характера и форм будущих угроз, а также новых факторов уязвимости», — отмечается в документе. В связи с этим, как подчеркивается в докладе, «агентство решило создать команду „Red team“, которая будет состоять из четырех-пяти человек, ответственных за прогнозирование возможных разрушительных сценариев».

В Агентстве оборонных инноваций уточнили, что «работа этой ячейки будет заключаться в создании стратегических гипотез и выработке рекомендаций на случай возникновения угроз». Так, члены этой команды займутся исследованием последствий внедрения инновационных технологий, в частности, искусственного интеллекта.

По информации газеты Ouest-France, в настоящее время руководство агентства ведет переговоры с рядом писателей и специалистов в области футурологии, имена которых не раскрываются.

«Несмотря на то, что о существовании команды будет известно, ее работа будет строго конфиденциальной, учитывая специфику», — указывается в докладе ведомства. В нем отмечается, что «результатом работы станут краткие рекомендации, предназначенные для различных военных подразделений, управлений и служб, с описанием сценариев угроз и рекомендаций по принятию решений».