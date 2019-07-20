Оливер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери

Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сколько раз становился крестным отцом. Стенограмма опубликована на сайте Кремля 19 июля.

Глава государства отметил, что быть крестным почетно, отказываться от участия в крещении нельзя. Однако сам он крестил «единицы».

«В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери», — попросил президента Стоун.

Путин заявил, что сначала нужно спросить ее саму. Режиссер согласился и уточнил, что ей 22 года и она воспитана в христианской традиции.