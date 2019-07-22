Российский МИД прокомментировал итоги украинских выборов

Итоги парламентских выборов в Украине свидетельствуют о том, что народ устал от политики запугивания, проводившейся предыдущими властями. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

«Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование «голосованием надежды», — заявили в российском дипведомстве.

Россия также рассчитывает, что новый состав парламента Украины мудро использует в мирных целях кредит доверия от народа.

«Продолжим внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, — отметили в российском министерстве. — Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам».

В ведомстве РФ отметили, что окончательные выводы о «чистоте» избирательного процесса в Украине можно будет делать после отчетов международных мониторинговых миссий.