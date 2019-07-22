Российский МИД прокомментировал итоги украинских выборов

Итоги парламентских выборов в Украине свидетельствуют о том, что народ устал от политики запугивания, проводившейся предыдущими властями. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.
«Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование «голосованием надежды», — заявили в российском дипведомстве.
Россия также рассчитывает, что новый состав парламента Украины мудро использует в мирных целях кредит доверия от народа.
«Продолжим внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны, — отметили в российском министерстве. — Оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам».
В ведомстве РФ отметили, что окончательные выводы о «чистоте» избирательного процесса в Украине можно будет делать после отчетов международных мониторинговых миссий.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016