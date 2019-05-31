Украинцы в России снова не смогут проголосовать на выборах

Граждане Украины, которые проживают в России, не смогут на территории РФ проголосовать на выборах в Верховную Раду. Как сообщило в пятницу Министерство иностранных дел, избирательные участки в России открыты не будут.
Так, в ведомстве напомнили, что постановлением Центральной избирательной комиссии от 31 декабря 2018 года были ликвидированы зарубежные избирательные участки при посольстве Украины в Российской Федерации, генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге, консульствах Украины в Екатеринбурге и в Новосибирске.
«Указанные зарубежные избирательные участки были ликвидированы ввиду существования рисков и угроз проведению выборов на этих участках... в связи с невозможностью обеспечения избирательного процесса... в соответствии с принципами и стандартами, определенными Конституцией Украины и законами Украины о выборах», — сообщает МИД.
При этом в ведомстве отметили, что для украинцев будут организованы избирательные участки при посольствах Украины в Финляндии, Грузии и Казахстане. Украинцы, которые временно находятся в РФ и имеют паспорт гражданина Украины, могут также проголосовать по месту своей регистрации в Украине.
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