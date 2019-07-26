В Украину возвращается жара

В пятницу днем в Украине, кроме южных областей, ожидаются кратковременные дожди, температура днем 22-27° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью в восточных, Волынской, Ривненской, Житомирской областях, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°, на юге страны 26-31° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве в пятницу днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура днем 24-26° тепла. В столичном регионе ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура днем 22-27° тепла.

Согласно прогнозу, 27-28 июля осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей около 20°; днем 25-30°, в южной части и на Закарпатье до 33°.

На Киевщине 27-28 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

Синоптики прогнозируют 29 июля в западных и местами северных областях, 30 июля в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей около 20°; днем 26-32°, на юге страны местами до 35°, 30 июля в западных и северных областях 23-29°.

На Киевщине 29 июля ночью без осадков, днем местами, в течение 30 июля повсеместно небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 29 июля 27-32°, 30 июля 24-29°.