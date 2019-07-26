В Украину возвращается жара

В пятницу днем в Украине, кроме южных областей, ожидаются кратковременные дожди, температура днем 22-27° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Ночью в восточных, Волынской, Ривненской, Житомирской областях, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°, на юге страны 26-31° тепла», — говорится в сообщении.
В Киеве в пятницу днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура днем 24-26° тепла. В столичном регионе ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура днем 22-27° тепла.
Согласно прогнозу, 27-28 июля осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей около 20°; днем 25-30°, в южной части и на Закарпатье до 33°.
На Киевщине 27-28 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.
Синоптики прогнозируют 29 июля в западных и местами северных областях, 30 июля в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей около 20°; днем 26-32°, на юге страны местами до 35°, 30 июля в западных и северных областях 23-29°.
На Киевщине 29 июля ночью без осадков, днем местами, в течение 30 июля повсеместно небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 29 июля 27-32°, 30 июля 24-29°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016