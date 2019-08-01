Кличко допросили в Госбюро расследований

Следователи Государственного бюро расследований допросили мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщила в комментарии Укринформу представитель ведомства Анжелика Иванова.

«Виталий Кличко был допрошен в ГБР 31 июля», — сказала она.

Иванова добавила, что мэр столицы был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве.