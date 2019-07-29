Начальник полиции Днепропетровской области Глуховеря уволен

Приказом главы Нацполиции Украины Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.
«Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий», — говорится в сообщении Нацполиции Украины на странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного освобождения Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а от сотрудников ГБР объективного расследования.
По факту событий вокруг дорожного инцидента начато служебное расследование, которое находится под контролем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Как заверили тогда в Нацполиции, о ходе проверки и ее результатах общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.
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