Зеленский назначил нового руководителя Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Об этом Зеленский объявил в Черкассах во время представления нового губернатора.

Соответствующий указ опубликован и на сайте президента.

Как сообщает «Интерфас-Украина», Игорь Шевченко (1972 г. р.) — юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности правоведение.