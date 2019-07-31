Зеленский назначил нового руководителя Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.
Об этом Зеленский объявил в Черкассах во время представления нового губернатора.
Соответствующий указ опубликован и на сайте президента.
Как сообщает «Интерфас-Украина», Игорь Шевченко (1972 г. р.) — юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности правоведение.
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