Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО. Об этом говорится в меморандуме Белого дома, подписанного президентом.
Подобный статус означает, что Бразилия сможет укрепить сотрудничество США в военной сфере, в том числе приобретать различные виды вооружения и участвовать в совместных оборонных мероприятиях. Этот статус появился в 1989 году. Основные союзники США вне НАТО — это государства, которые поддерживают Вашингтон, но не входят в военно-политический блок. В их число, в частности, входят Австралия, Аргентина, Южная Корея, Япония, Кувейт. Таким образом, Бразилия стала второй после Аргентины страной Латинской Америки, получившей этот статус.
В марте Трамп заявил, что «всерьез рассматривает» возможность членства Бразилии в Североатлантическом альянсе или другом объединении. Помимо этого, он поддержал желание этой страны вступить в Организацию экономического сотрудничества. По словам американского лидера, отношения двух стран еще никогда не были «настолько близкими».
Отношения США и Бразилии потеплели после избрания нового президента латиноамериканской страны Жаира Болсонару, вступившего в должность в январе. Сразу после инаугурации он заявил, что не исключает возможность появления в стране американской военной базы. В апреле Болсонару говорил о возможности военного вторжения в Венесуэлу в случае обострения ситуации в этой стране.
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