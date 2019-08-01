Ляшко объединяется с Кличко против «зеленой чумы»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объединяется с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия „зеленой чумы“ на Украину», — сказал Ляшко.

«Я предложил законно избранному мэру Киева остановить наступление „зеленой чумы“ на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый кверху большой палец — Ред.). Я обращаюсь ко всем остальным лидерам партий, давайте объединяться, исключать противоречия для того, чтобы стать сильнее и защитить Украину от зеленой чумы», — добавил Ляшко.

Напомним, что Кличко был назначен на должность главы Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года. По словам заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки, согласно Закону «О местных государственных администрациях» руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента.

26 июля Гройсман сообщил, что Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о согласовании представления на увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий.