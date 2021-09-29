В ОАСК напомнили, что председатель суда Вовк не имеет статуса подозреваемого

В Окружном административном суде города Киева заявили, что председатель суда Павел Вовк не имеет статуса подозреваемого по делу, относительно которого его вызвали в ВАКС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Сегодня в СМИ была размещена информация, что Высший антикоррупционный суд якобы наложил на председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка штраф в размере 4540 грн. Отметим, что председатель ОАСК неоднократно заявлял, что в соответствии с законом, он не имеет статуса подозреваемого по делу, по которому его якобы вызвали. Отметим, что это не только его личная позиция, но и позиция украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса генерального прокурора Украины и самое главное — позиция украинского закона», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 июля 2019 года детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

Также 17 июля 2020 года детективы НАБУ провели новые обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным НАБУ, были объявлены подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также на тот момент председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», в состав которой входило не менее 12 человек, целью которой было «захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе».

В то же время сам судья Вовк заявлял, что подозрение не было вручено в соответствии с требованиями закона. Этой же позиции придерживается Высший совет правосудия и Офис генпрокурора. Тем не менее ВАКС пытался несколько раз вызвать Павла Вовка на заседание в качестве подозреваемого.