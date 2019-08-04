Зарплата в Киеве выросла за год на 18%

Среднемесячная заработная плата в Киеве составляет 15 183 гривен, что на 18% превышает аналогичный показатель 2018 года.
Об этом заявила директор Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации Наталья Мельник, передает пресс-служба КГГА.
«По последним статистическим данным, среднемесячная заработная плата в городе Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, до 6,7% сократился уровень безработицы», — отметила она.
Мельник также сообщила, что оборот розничной торговли вырос на 14,4%, а экспорт и импорт товаров — на 21,4% и 11,6% соответственно.
Кроме этого, за первое полугодие 2019 года на 19,5% увеличился объем строительных работ в столице.
Напомним, что реальная заработная плата в Украине в июне 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года.
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