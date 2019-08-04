Помпео заявил о необходимости возврата Крыма Украине

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.
«Позиция США: это неприемлемо. Крым должен вернуться», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.
Помпео также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский представит «более креативный набор идей» по поводу того, как разрешить конфликт на востоке страны. «Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — сказал госсекретарь.
Напомним, что в конце июля постпред президента Украины в Крыму Антон Корниевич сообщил, что Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием стран Европы, а также США и Турции. Он пояснил, что пока отдельной платформы для обсуждения вопроса полуострова нет, и связал это с позицией России, которая отказывается вести переговоры.
Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Европейские страны и США не признают новый статус Крыма.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016