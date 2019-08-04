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Помпео заявил о необходимости возврата Крыма Украине

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Помпео заявил о необходимости возврата Крыма Украине

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепартамента.

«Позиция США: это неприемлемо. Крым должен вернуться», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.

Помпео также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский представит «более креативный набор идей» по поводу того, как разрешить конфликт на востоке страны. «Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — сказал госсекретарь.

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Напомним, что в конце июля постпред президента Украины в Крыму Антон Корниевич сообщил, что Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием стран Европы, а также США и Турции. Он пояснил, что пока отдельной платформы для обсуждения вопроса полуострова нет, и связал это с позицией России, которая отказывается вести переговоры.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Европейские страны и США не признают новый статус Крыма.

Крым, Майк Помпео
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