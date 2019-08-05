Лукашенко подписал указ о проведении в стране парламентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, которые соответственно пройдут 7 и 17 ноября 2019 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Указами предусмотрено, что Центризбирком в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах.

Согласно документам, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. В свою очередь, государственные органы, иные организации должны обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей. Кроме того, Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета.

Палата представителей состоит из 110 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидатом в депутаты может быть гражданин Беларуси, достигший 21 года. Совет Республики является палатой территориального представительства. Он состоит из 64 человек. Восемь из них назначаются президентом страны, остальных выбирают тайным голосованием местные Советы депутатов базового уровня — по восемь сенаторов от каждой области и города Минска.